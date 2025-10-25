Retegui-Milan colpo di scena | firma a un passo

Il Milan di Massimiliano Allegri comanda la classifica di Serie A e sogna in grande. Retegui firma ad un passo c’è il colpo di scena. C’è entusiasmo in casa rossonera, e a ragione. Dopo anni di alti e bassi, il Milan sembra aver ritrovato la sua identità più autentica: quella di una squadra solida, compatta, cinica, capace di soffrire e vincere con la maturità che solo un tecnico esperto come Massimiliano Allegri può garantire. Il suo ritorno sulla panchina milanista – accolto con curiosità e qualche scetticismo – sta dando i frutti sperati. La squadra vola in testa alla classifica, concede poco, sbaglia raramente e, soprattutto, ha ritrovato quella mentalità “operaia” che era mancata nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

