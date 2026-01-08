Un divano macerie e perfino un box doccia In trasferta dal milanese abbandonava rifiuti in Brianza | denunciato

Un uomo proveniente dal Milanese è stato denunciato per aver abbandonato rifiuti, tra cui un divano, macerie e un box doccia, in diverse località della Brianza. L’emergenza smaltimento illecito di rifiuti sta coinvolgendo numerosi comuni della zona, che rispondono rafforzando i controlli con l’installazione di telecamere e altre misure preventive. La lotta all’abbandono dei rifiuti rappresenta una priorità per mantenere il decoro e la sostenibilità ambientale.

