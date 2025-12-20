Cani alla catena rinchiusi nei box fra le deiezioni o sdraiati fra i rifiuti edili | 12 animali salvati denunciato il responsabile

Nella giornata, i carabinieri forestali del nucleo di Atessa hanno soccorso 12 cani trovati in condizioni di cattivo stato, alcuni legati alla catena, altri rinchiusi in spazi ristretti tra le deiezioni e i rifiuti edili. Sono stati messi in sicurezza e affidati alle cure di strutture specializzate. È stato inoltre denunciato il responsabile per maltrattamenti e abbandono degli animali.

Erano legati alla catena, rinchiusi in piccoli box in mezzo alle loro deiezioni, sdraiati sul pavimento fra i rifiuti edili: 12 cani sono stati salvati e messi in sicurezza dai carabinieri forestali del nucleo di Atessa.I militari, dopo una serie di segnalazioni per presunti maltrattamenti

