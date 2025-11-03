Abbandonava rifiuti speciali | denunciato e veicolo sequestrato
Nell’ambito di un servizio di vigilanza mirato alla repressione dei reati ambientali, la Polizia Municipale di Casoria, agli ordini del Comandante Colonnello Pasquale Pugliese, ha intercettato un uomo di 50 anni, di nazionalità estera, sorpreso a trasportare rifiuti speciali a bordo di un veicolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Affetta da disabilità cognitiva, partorisce bimbo e lo abbandona vicino ai rifiuti - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso mentre abbandona rifiuti sul ciglio della strada: denunciato - X Vai su X
Capannori, abbandona rifiuti sul ciglio della strada: denunciato 42enne - Notte movimentata a Capannori, dove i Carabinieri hanno sorpreso un uomo mentre abbandonava rifiuti speciali in strada. Lo riporta gonews.it
Napoli, opificio abusivo con 10 tonnellate rifiuti speciali sequestrato dalla finanza - Un opificio abusivo di 300 metri quadrati utilizzato come luogo di stoccaggio, contenente 10 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi e la ... Come scrive msn.com
Cento metri cubi di rifiuti speciali abbandonati accanto al cimitero di Ariano: denunciato un imprenditore edile - In occasione della festività per la commemorazione dei defunti, i carabinieri hanno messo in atto una serie di controlli nelle aree cimiteriali della provincia, al fine di prevenire e reprimere i rea. msn.com scrive