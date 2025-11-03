Abbandonava rifiuti speciali | denunciato e veicolo sequestrato

Nell’ambito di un servizio di vigilanza mirato alla repressione dei reati ambientali, la Polizia Municipale di Casoria, agli ordini del Comandante Colonnello Pasquale Pugliese, ha intercettato un uomo di 50 anni, di nazionalità estera, sorpreso a trasportare rifiuti speciali a bordo di un veicolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

