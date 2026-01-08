Un agente dell’ICE ha ucciso una donna a Minneapolis

Un agente dell’ICE ha provocato la morte di una donna di 37 anni a Minneapolis, Minnesota. L’incidente, che coinvolge l’agenzia federale incaricata del controllo delle frontiere e dell’immigrazione negli Stati Uniti, ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti sulla dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Un agente dell’ ICE, l’agenzia federale statunitense che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione, ha sparato contro una donna di trentasette anni a Minneapolis, in Minnesota, e l’ha uccisa. L’organizzazione ha parlato di legittima difesa, spiegando che la vittima, che era a bordo di un auto, avrebbe tentanto di investire gli agenti che stavano conducendo un’operazione. L’omicidio ha avuto luogo a Powderhorn, un quartiere residenziale nel sud della città. Non molto distante da lì, nel 2020, un poliziotto uccise George Floyd, nel corso di un arresto. Alcuni video e dichiarazioni dei testimoni sembrano cozzare con la versione ufficiale data dall’ICE, nonostante la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem l’abbia confermata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un agente dell’ICE ha ucciso una donna a Minneapolis Leggi anche: Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati Leggi anche: Minneapolis, agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati; Minneapolis agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto. Agente anti-immigrazione Usa uccide una donna, proteste in piazza - Ma un video scatena le proteste. avvenire.it

