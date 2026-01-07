Un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha causato la morte di una donna a Minneapolis durante un’operazione di polizia. La notizia è stata ufficialmente confermata dal Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti. L’incidente ha suscitato attenzione e richiesto chiarimenti sulle circostanze dell’accaduto e sulle procedure adottate durante il blitz.

Un agente federale dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha ucciso una donna a Minneapolis. La notizia è stata confermata dal Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, l’omicidio è avvenuto in un quartiere residenziale della zona sud della città, a circa un miglio dal luogo in cui nel 2020 fu ucciso George Floyd. L’ufficio della senatrice democratica Tina Smith ha fatto sapere che la persona uccisa era la moglie di un noto attivista, mentre la deputata Ilhan Omar, che rappresenta il distretto interessato, l’ha definita una “osservatrice legale”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati

