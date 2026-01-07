Minneapolis agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto

Durante un’operazione della United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis, una donna è stata colpita e deceduta. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla gestione degli interventi e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione. La vicenda è attualmente sotto inchiesta, mentre le autorità stanno esaminando i dettagli dell’intervento.

Una donna è stata uccisa nel corso di una massiccia operazione della United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis. La vittima, moglie di un importante attivista, avrebbe tentato di speronare con la sua auto le forze dell’ordine impegnate nella zona di Powerhorn, quartiere residenziale della città del Minnesota. In un video si vede un agente sparare a bruciapelo attraverso il finestrino della vettura, mentre la donna stava tentando di allontanarsi al volante della vettura. JUST IN: Another angle of the ICE shooting in Minneapolis! It shows ICE Agents shooting an unarmed woman as she was driving off! Then one of the Agents shot her! https:t. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Minneapolis, agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto Leggi anche: Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati Leggi anche: Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Minneapolis, agenti sparano e uccidono una donna in strada: il dramma durante un raid anti-migranti - Un agente dell'Immigration and Customs Enforcement, Ice, ha aperto il fuoco durante un raid anti- ilmattino.it

Usa, caos a Minneapolis: agente Ice apre il fuoco e uccide una donna durante un raid anti-migranti - Un agente dell'Immigration and Customs Enforcement, Ice, ha aperto il fuoco durante un raid anti- affaritaliani.it

Repressione trumpianaUn agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati - L’episodio è avvenuto durante una maxi operazione federale voluta dall’amministrazione centrale, che ha schierato circa duemila agenti in Minnesota. linkiesta.it

Un video ripreso da testimoni a Minneapolis ( Usa) mostra un agente dell’ICE trascinare una donna lungo la strada e immobilizzarla a terra sulla neve per diversi minuti, mentre i passanti protestano e chiedono di lasciarla andare. Il filmato ha suscitato polemic - facebook.com facebook

