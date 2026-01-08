Benvenuti alle ultime aggiornamenti su Inter Live: oggi si segnala il trasferimento di Carboni in Argentina e l'interesse di due club italiani per Asllani. Questa sezione fornisce notizie in tempo reale sulle novità e le dinamiche della squadra nerazzurra, offrendo un quadro chiaro e preciso delle ultime evoluzioni. Rimanete aggiornati con le notizie più recenti, per conoscere gli sviluppi più importanti riguardanti l'Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 8 GENNAIO. Carboni Racing, ora è ufficiale: il centrocampista argentino lascia i nerazzurri in prestito! Il comunicato e le prime parole del calciatore Carboni Racing, ora è ufficiale: il centrocampista argentino firma in prestito dall’Inter. Il comunicato e le sue parole dopo la firma Asllani Inter, il centrocampista albanese rientra dal prestito e resta in vendita: attirato l’interesse di questi club secondo l’esperto Asllani Inter, terminata anzitempo l’avventura al Torino in prestito, il centrocampista albanese resta in vendita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Carboni vola in Argentina e su Asllani ci sono due club interessati

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Valentin Carboni torna in Argentina, Dimarco può rinnovare a vita?

Leggi anche: Carboni Genoa, possibile separazione a gennaio: due club sono in pressing con l’Inter per l’argentino. Ecco i dettagli della possibile operazione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cosa è successo a Valentin Carboni, dai 40 milioni chiesti dall'Inter al mesto ritorno in Argentina; Calciomercato live: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Ultimissime Inter LIVE | Valentin Carboni torna in Argentina Dimarco può rinnovare a vita?; Calciomercato Inter News/ Chiuso l’arrivo di Cancelo, Carboni vola da Milito (2 gennaio 2026).

Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le prime parole del trequartista nerazzurro - Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le prime parole del trequartista nerazzurro Il Racing Club de Avellaneda ha ufficializzato l’arrivo di Valent ... calcionews24.com