Ultimissime Inter LIVE | Valentin Carboni torna in Argentina Dimarco può rinnovare a vita?

Ecco le ultime novità riguardanti l'Inter: Valentin Carboni è tornato in Argentina, mentre Dimarco potrebbe rinnovare il contratto a lungo termine. In questa pagina troverai aggiornamenti in tempo reale sulle vicende della squadra nerazzurra, con notizie chiare e precise per rimanere sempre informato sulle ultime evoluzioni.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 4 GENNAIO. Dimarco Inter, una storia nerazzurra infinita: club a lavoro per il rinnovo a vita! Le cifre. L’Inter pensa al rinnovo di Dimarco: i dettagli. Valentin Carboni Racing, fumata bianca per il nuovo prestito: ecco perché ha scelto di tornare in Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

