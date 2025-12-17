Carboni Genoa possibile separazione a gennaio | due club sono in pressing con l’Inter per l’argentino Ecco i dettagli della possibile operazione

Valentin Carboni potrebbe cambiare maglia a gennaio: Genoa, Pisa e Verona sono pronti a sfidarsi per il talento argentino, mentre l’Inter valuta le opzioni di mercato. La possibile separazione dal club ligure apre uno scenario incerto e ricco di opportunità. La finestra invernale si preannuncia decisiva per il futuro del giocatore, che potrebbe trovare nuova sistemazione in Serie A.

Carboni Genoa, la separazione a gennaio è assolutamente possibile. Pisa e Verona sono in pressing sull’Inter per avere il talento argentino La finestra invernale di mercato si preannuncia decisiva per il futuro di Valentin Carboni e il tema Carboni Genoa è ormai centrale nelle strategie dell’Inter. Il giovane trequartista argentino, classe 2005 e considerato uno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Carboni, valutazioni in corso per Genoa e Inter. Romano: Possibile ritorno alla base, anche se....

