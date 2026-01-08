Ufficiale Caldirola è un nuovo calciatore del Benevento | la durata del contratto

Luca Caldirola è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento, con un contratto di durata ancora da definire. Dopo aver vestito la maglia giallorossa l’ultima volta nel 2021, il difensore torna a disposizione della squadra. La firma è arrivata questa sera, segnando un importante passo nel mercato del club e rafforzando la linea difensiva in vista delle prossime sfide.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mancava solo l’ufficialità che è arrivata questo pomeriggio. Luca Caldirola ritorna a vestire la maglia del giallorossa indossata l’ultima volta nel 2021. Confermate le indiscrezioni sulla durata dell’accordo con il club di via Santa Colomba. “Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Folgore Caratese A.S.D. per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Luca Caldirola. Il calciatore, classe 1991, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2026?. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ufficiale, Caldirola è un nuovo calciatore del Benevento: la durata del contratto Leggi anche: Spalletti Juventus, tutto fatto per l’approdo del nuovo mister: svelata la durata del contratto e l’opzione per il possibile rinnovo. Ultime Leggi anche: È il Caldirola-day: il difensore in città per visite mediche e firma del contratto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. E’ il giorno di Caldirola in casa Benevento. Il forte centrale difensivo è ormai prossimo ad iniziare la sua seconda avventura nel Sannio: decisiva proprio la sua volontà di indossare nuovamente quei colori che lo hanno restituito al grande calcio, dopo gli anni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.