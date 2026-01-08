Oggi il difensore Luca Caldirola si presenta in città per completare le formalità mediche e sottoscrivere il contratto con il Benevento, che lo legherà al club fino a giugno 2026. Dopo aver superato gli ultimi step, l’atleta si appresta a ufficializzare il trasferimento, segnando un nuovo capitolo della sua carriera con la squadra campana.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli ultimi scogli sono stati superati e oggi il difensore Luca Caldirola è atteso in città per le visite mediche e per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Benevento fino a giugno 2026. I contatti tra la Folgore Caratese che ne detiene il cartellino ieri si sono fatti più fitti fino alla fumata bianca con il club giallorosso che dovrebbe corrispondere al club lombardo un indennizzo inferiore ai 100mila euro. Ha pesato in maniera decisiva la volontà del calciatore di indossare di nuovo la maglia della Strega, cosa che era già successo negli anni scorsi tra serie A e B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - È il Caldirola-day: il difensore in città per visite mediche e firma del contratto

Caldirola sulla Serie B: «E’ uno dei campionati più difficili! E’ complicato calarsi in una categoria in seguito a una retrocessione» - Luca Caldirola, ex difensore di Inter e Monza, è intervenuto in merito al campionato cadetto evidenziandone gli ostacoli. sampnews24.com

Benevento formalizza il ritorno di Luca Caldirola: difensore classe '91 firma per 6 mesi. Esperienza per Floro Flores dopo Inter e Monza; questa stagione con la Folgore Caratese. #Benevento #Caldirola #Calcio #IamCALCIO x.com

Il difensore firmerà un contratto di 6 mesi con il club sannita, sarà a disposizione per il derby con la Casertana - facebook.com facebook