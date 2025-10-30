Spalletti Juventus tutto fatto per l’approdo del nuovo mister | svelata la durata del contratto e l’opzione per il possibile rinnovo Ultime

Spalletti Juventus, tutto fatto per l’approdo del nuovo mister: gli aggiornamenti sull’ex CT della Nazionale. Iil casting è finito. La Juventus ha il suo nuovo allenatore: Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato al culmine di una crisi disastrosa, la dirigenza bianconera ha chiuso l’accordo con il tecnico di Certaldo, individuato come l’uomo d’esperienza e carisma per risollevare una squadra sprofondata in una crisi nerissima. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato l’annuncio che chiude i giochi: l’intesa è totale e i contratti sono pronti. A confermare la fumata bianca è stato, come detto, Fabrizio Romano, con un aggiornamento che non lascia spazio a dubbi e definisce i contorni di un accordo ormai pronto solo per le firme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com