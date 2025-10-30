Spalletti Juventus tutto fatto per l’approdo del nuovo mister | svelata la durata del contratto e l’opzione per il possibile rinnovo Ultime
Spalletti Juventus, tutto fatto per l’approdo del nuovo mister: gli aggiornamenti sull’ex CT della Nazionale. Iil casting è finito. La Juventus ha il suo nuovo allenatore: Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato al culmine di una crisi disastrosa, la dirigenza bianconera ha chiuso l’accordo con il tecnico di Certaldo, individuato come l’uomo d’esperienza e carisma per risollevare una squadra sprofondata in una crisi nerissima. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato l’annuncio che chiude i giochi: l’intesa è totale e i contratti sono pronti. A confermare la fumata bianca è stato, come detto, Fabrizio Romano, con un aggiornamento che non lascia spazio a dubbi e definisce i contorni di un accordo ormai pronto solo per le firme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le parole di Luciano Spalletti nella sua autobiografia tornano attuali dopo la notizia dell'approdo alla Juventus Vai su Facebook
Spalletti-Juventus, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz? - X Vai su X
?? Spalletti-Juve, è tutto fatto: i dettagli sul contratto e quando firmerà | OneFootball - La firma è attesa nelle prossime ore: l’ex CT, partito dalla Toscana solo nel pomeriggio, è in viaggio verso Torino per iniziare ufficialmente la sua avventura bianconera. Riporta onefootball.com
Spalletti alla Juventus, Napoli tradito? Le reazioni da Bruscolotti a de Giovanni: "Parole hanno un valore" - Dal calcio alla cultura, cosa significa il passaggio dell'allenatore dello scudetto azzurro ai torinesi ... adnkronos.com scrive
Tuttosport - Spalletti-Juventus, il nodo staff e le prime reazioni dei giocatori: 'Vlahovic è felice' - Con la convinzione di avere a disposizione una squadra forte, in grado di vincere in poco tempo. Riporta msn.com