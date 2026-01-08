Nel 2026, i premi RC auto a Udine registrano una diminuzione dell’1,6%. Questa riduzione riflette un mercato in evoluzione, con maggiori attenzione alle tariffe e alle politiche di assicurazione. Comprendere le dinamiche del settore può aiutare gli automobilisti a scegliere le soluzioni più vantaggiose, garantendo una copertura adeguata a condizioni più competitive.

Woman driver’s hands on the steering wheel inside the car, concept of road trip and traveling by car. Sono oltre 8.500 gli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025. Se a livello regionale la percentuale di chi ha denunciato un sinistro con colpa è pari all’ 1,22%, in provincia di Udine il valore sale all’ 1,27%. Sul fronte delle tariffe RC auto, l’osservatorio di Facile.it ha messo in luce che, a dicembre 2025 il premio medio Rc auto in Friuli-Venezia Giulia è stato di 452,89 euro, valore in aumento del’1,4% rispetto a dicembre 2024. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Udine: RC auto in calo dell’1,6% nel 2026

