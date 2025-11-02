Rc auto a Bologna premi in calo | assicurare un’auto costa meno che nel resto della regione
A Bologna assicurare l’auto costa meno che in gran parte dell’Emilia-Romagna, e anche meno rispetto alla media nazionale.?Secondo l’Osservatorio RC Auto Facile.it – Assicurazione.it, ad agosto 2025 il premio medio nel capoluogo si è attestato a 557,91 euro, con un calo del 3,1% su base annua. Una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fiera Auto Moto d'Epoca di Bologna. Acs in visita ai padiglioni di ACI, ASI , Mille Miglia e del Registro Porsche 356 - facebook.com Vai su Facebook
RC auto: in Emilia-Romagna premio medio pari a 564,35 euro (+1,6%) - Romagna ad agosto 2025 è stato pari a 564,35 euro, in aumento, secondo l’ Osservatorio RC auto Facile. Scrive comunicati-stampa.net
RC auto in Emilia-Romagna: Rimini la provincia più cara, Ferrara e Forlì-Cesena le più economiche - Il premio medio regionale si attesta a 564 euro, più basso della media nazionale nonostante la crescita dell’1,6% su base annua ... altarimini.it scrive
RC auto, aumenti a Piacenza (+3,7%): premio medio a 565 euro l’anno - Il premio medio per assicurare un’auto in provincia di Piacenza ad agosto 2025 è stato pari a 564,59 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto ... Segnala piacenzasera.it