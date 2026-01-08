Udine | il premio Nonino diventa biennale e torna nel 2027

Il Premio Nonino, riconosciuto evento di eccellenza nel panorama culturale e artistico, torna nel 2027 con una formula biennale. Questa modifica mira a rafforzare la sua dimensione internazionale, promuovendo incontri e iniziative nelle principali istituzioni europee e mondiali. L’evento continua a rendere omaggio a Benito Nonino e ai valori di qualità e tradizione che la famiglia Nonino rappresenta da generazioni.

Il Premio Nonino rilancia, aumenta la sua dimensione internazionale, diventando biennale e istituendo dialoghi e eventi nelle più importanti istituzioni europee e del Mondo nel nome di Benito Nonino (1933-2024) e della riconosciuta eccellenza che il marchio simboleggia ed esporta da sempre, in piena coerenza con i principi che da sempre guidano la famiglia Nonino e l’Azienda. Un momento di incontro e comunicazione internazionali con membri della giuria e premiati, per approfondire le tematiche riguardanti il rispetto della terra e dell’uomo, in un mondo in continua evoluzione. Tempo di novità dunque per il premio Nonino, il riconoscimento internazionale istituito oltre mezzo secolo fa da Giannola e Benito Nonino per la valorizzazione della civiltà contadina e per salvare i vitigni autoctoni friulani in via di estinzione, poi ampliato negli anni con le sezioni letteraria e internazionale. 🔗 Leggi su Udine20.it

