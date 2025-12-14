Un inno alla cultura enogastronomica e alla convivialità | il Premio Artusi 2025 celebra Giannola Nonino

Il Premio Artusi 2025 rende omaggio a Giannola Nonino, figura di spicco nel panorama enogastronomico italiano. La cerimonia si è svolta nella Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, celebrando la sua innovazione e il suo contributo alla cultura della distillazione. Un riconoscimento che valorizza l'importanza della convivialità e della tradizione nel patrimonio gastronomico nazionale.

E' una figura iconica e pioniere nel mondo della distillazione italiana. Il Premio Artusi 2025 è stato conferito domenica pomeriggio, nel corso di una cerimonia svoltasi alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, a Giannola Nonino, anima della storica distilleria friulana.