Ha rivoluzionato la cultura della grappa italiana A Giannola Nonino il Premio Artusi 2025
Giannola Nonino riceve il Premio Artusi 2025, riconoscimento che celebra il suo ruolo di protagonista nel rinnovamento culturale della grappa italiana. Figura di spicco nell’imprenditoria, ha rivoluzionato la tradizione del distillato, contribuendo a elevare la sua fama e prestigio a livello internazionale.
Va a Giannola Nonino, figura di spicco dell’imprenditoria italiana e protagonista di un rinnovamento culturale che ha segnato la storia del distillato nazionale, il Premio Artusi 2025. La cerimonia ufficiale si svolgerà domenica 14 dicembre alle ore 14:30 nella suggestiva cornice della Chiesa dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
