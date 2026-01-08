Ucraina raid russi su infrastrutture | un milione di famiglie senza acqua né luce

Nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina centrale, oltre un milione di famiglie si trovano senza acqua ed energia elettrica a seguito di attacchi russi alle infrastrutture energetiche. Questo episodio evidenzia le conseguenze delle recenti azioni militari sulla popolazione civile e sulla stabilità di servizi essenziali, in un contesto di crescente tensione nella regione.

(Adnkronos) – Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha dichiarato sui social media Oleksy Kuleba, vice primo ministro per la ricostruzione dell'Ucraina, aggiungendo che "i lavori di riparazione proseguono nella regione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

