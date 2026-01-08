Nella regione centrale di Dnipropetrovsk, in Ucraina, un attacco notturno russo ha causato l’interruzione di acqua ed energia elettrica per oltre un milione di famiglie. Nonostante gli accordi diplomatici, le tensioni e le azioni militari continuano a compromettere le infrastrutture essenziali, evidenziando la persistenza del conflitto nella regione.

Le ostilità in Ucraina sono tutt’altro che terminate, nonostante gli impegni diplomatici. Più di un milione di famiglie, nella regione centrale di Dnipropetrovsk, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo l’offensiva notturna russa diretta alle infrastrutture energetiche. Ad annunciarlo sui social media è stato Oleksy Kuleba, ministro dello Sviluppo territoriale, evidenziando che « i lavori di riparazione proseguono nella regione di Dnipropetrovsk per ripristinare la fornitura di riscaldamento e acqua a oltre un milione di utenti ». Secondo le informazioni disponibili, le unità di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 31 droni russi nella regione di Dnipropetrovsk e non ci sono vittime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Raid russo nella notte in Ucraina centrale: più di un milione di famiglie senza acqua ed energia elettrica

Leggi anche: Ucraina, raid russi nella notte: “Un milione di famiglie sono senza luce”

Leggi anche: Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Media: Witkoff e Kushner domani a summit Volenterosi; Mosca: ancora raid sull'Ucraina, agli USA le prove su attentato a Putin; Ucraina, pesanti attacchi incrociati con droni tra Kyiv e Mosca.

Ucraina, raid russi su reti energetiche: un milione di famiglie senza luce - Sarebbero più di un milione le famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, che sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energet ... ilsole24ore.com