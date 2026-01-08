Ucraina | Budapest ' piano di pace è insostenibile'

L'Ungheria ha espresso riserve sul piano di pace in 20 punti proposto dall'Ucraina, ritenendolo insostenibile. Il piano prevede l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e un sostegno finanziario di 800 miliardi di dollari da parte dei paesi occidentali. La posizione ungherese evidenzia le complessità diplomatiche e le sfide nel trovare una soluzione condivisa al conflitto.

Budapest, 8 gen. (Adnkronos) - L'Ungheria ritiene insostenibile il piano di pace in 20 punti dell'Ucraina, poiché prevede l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e lo stanziamento di 800 miliardi di dollari da parte dei paesi occidentali. Lo ha affermato il capo dell'ufficio del Primo Ministro ungherese Gergely Gulyas durante un briefing. Secondo Gulyas, il governo ungherese ha discusso il piano in una riunione di gabinetto ieri, all'indomani della dichiarazione della riunione dei volenterosi. Il documento prevede l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea già nel 2027, una tempistica che l'Ungheria considera irrealistica.

