Ucraina Putin accetta l’offerta di Orban | a Budapest il prossimo summi Usa-Russia sulla pace
Intanto, la presidente dell'Unione europea, Ursula Von der Leyen, ha ribadito la posizione di Bruxelles sul piano di pace proposto da Donald Trump. La leader tedesca ha riconosciuto gli sforzi profusi dagli Usa per riportare la pace in Ucraina.
In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto "piano di pace Trump" per l'Ucraina.
Appuntamento con il Tg News, in questa edizione: Ucraina, Putin: "Occorre riconoscere Donbass e Crimea russi" Garlasco, Dna di Sempio compatibile sotto le unghie di Chiara Papa ad Ankara: "Mondo destabilizzato da ambizioni" Natalità, Mattarell
Ucraina, svolta nei negoziati. Putin: "Siamo pronti a discutere il piano di pace Usa". L'Ucraina ha aderito al nuovo piano di Ginevra articolato in 19 punti, che include anche un limite alle dimensioni delle forze armate nazionali.
Ucraina, ok di Kiev ad accordo di pace: ma Mosca frena. Trump invia Witkoff da Putin - Zelensky pronto a partire per gli Usa per finalizzare il piano di 19 punti definito 'significativamente migliore' per gli ucraini.
I diktat li impone Mosca: il piano di pace in Ucraina è un 'buon compromesso' solo per Putin - "Un'accozzaglia di 28 punti, che nell'insieme non poteva che produrre sgomento e un certo disgusto".