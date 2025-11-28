Ucraina Putin accetta l’offerta di Orban | a Budapest il prossimo summi Usa-Russia sulla pace

Ildifforme.it | 28 nov 2025

Intanto, la presidente dell'Unione europea, Ursula Von der Leyen, ha ribadito la posizione di Bruxelles sul piano di pace proposto da Donald Trump. La leader tedesca ha riconosciuto gli sforzi profusi dagli Usa per riportare la pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

