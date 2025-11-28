Ucraina Putin accetta l’offerta di Orban | a Budapest il prossimo summit Usa-Russia sulla pace
Intanto, la presidente dell'Unione europea, Ursula Von der Leyen, ha ribadito la posizione di Bruxelles sul piano di pace proposto da Donald Trump. La leader tedesca ha riconosciuto gli sforzi profusi dagli Usa per riportare la pace in Ucraina.
In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto "piano di pace Trump" per l'Ucraina. "Noi riteniamo in linea di m
Appuntamento con il Tg News, in questa edizione: Ucraina, Putin: "Occorre riconoscere Donbass e Crimea russi" Garlasco, Dna di Sempio compatibile sotto le unghie di Chiara Papa ad Ankara: "Mondo destabilizzato da ambizioni" Natalità, Mattarell