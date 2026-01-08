Ucciso a 14 anni la madre della vittima | Non cerchiamo vendetta ma giustizia

Amalia Iorio, madre di Emanuele Di Caterino, il ragazzo di 14 anni ucciso ad Aversa nel 2013, sottolinea che la famiglia non cerca vendetta, ma giustizia. La tragica vicenda, avvenuta durante una lite tra giovani, ha suscitato attenzione e richieste di chiarezza sulla vicenda. Questo caso evidenzia l’importanza di un’azione giudiziaria equa e trasparente per affrontare la perdita di un giovane.

"Non abbiamo mai cercato vendetta ma giustizia". Sono le parole di Amalia Iorio, madre di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con una coltellata alla schiena il 7 aprile 2013 ad Aversa, al termine di una lite tra giovanissimi. Un dramma che, a distanza di quasi 13 anni, continua a segnare. Ucciso a 14 anni, la madre della vittima: "Non cerchiamo vendetta ma giustizia" - Il 13 gennaio prevista la sentenza, nell'ultima requisitoria il pg ha chiesto l'assoluzione per l'imputato ... casertanews.it

Aversa, ucciso a 14 anni nel 2013: chiesta l'assoluzione per il killer - Dopo 12 anni dai fatti, c'è ancora un colpo di scena al processo per la morte del 14enne Emanuele Di Caterino, accoltellato e ucciso il 7 aprile del 2013 ... ilmattino.it

