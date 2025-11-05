Moncalieri la spedizione punitiva fermata dalla madre della vittima | Vogliamo giustizia non vendetta

La madre del 15enne che ha raccontato di essere stato sequestrato e torturato ad Halloween chiede giustizia e non vendetta. Dopo la spedizione punitiva organizzata l’altroieri a Moncalieri contro i tre aggressori lei e il 15enne sono stati travolti dall’affetto della piazza. Anche se qualcuno vuole ancora andare a «prendere» il 14enne e il 15enne, i due principali indagati (con una 16enne ) per la tortura in un appartamento di Torino. «La giustizia arriverà, continuo a sperarci e confido nelle indagini dei carabinieri. Adesso i ragazzi devono fermarsi. A quei due penserà la legge, non abbiamo bisogno di vendicarci», ha detto la madre. 🔗 Leggi su Open.online