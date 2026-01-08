Aversa, 2013. La madre di Emanuele, il 13enne vittima di un omicidio, rinnova l’appello alle autorità: “Non vendetta, ma giustizia letta negli atti”. Il processo in corso davanti alla Corte d’Appello di Napoli mira a fare chiarezza su quanto accaduto, nel rispetto delle procedure e dei fatti documentati. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sulla ricerca di verità e tutela della legalità.

Il processo per l’omicidio del 13enne ucciso ad Aversa nel 2013 è ancora in corso davanti alla Corte d’Appello di Napoli. « Non abbiamo mai cercato vendetta ma giustizia. E la giustizia deve essere fatta leggendo attentamente gli atti del processo». Con queste parole Amalia Iorio, madre di Emanuele Di Caterino, torna a chiedere verità per il figlio, il 13enne ucciso con una coltellata alla schiena il 7 aprile 2013 ad Aversa, in provincia di Caserta. Emanuele era uscito di casa per trascorrere una serata di svago quando rimase coinvolto in una lite tra giovanissimi. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo fu colpito mortalmente da un suo coetaneo, che si sarebbe presentato all’incontro armato di coltello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aversa, l’appello della madre di Emanuele: “Non vendetta, ma giustizia letta negli atti”

