Uccisa da una Porsche a 212 km h Arrestato il conducente

Un incidente grave ha portato alla tragica perdita di Matilde Baldi, 20 anni, investita da una Porsche a oltre 210 km/h. Il conducente, Franco Vacchina, commerciante di pneumatici di 60 anni, è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari. L’accaduto solleva questioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità degli automobilisti. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e le eventuali altre responsabilità.

