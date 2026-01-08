Uccisa da una Porsche a 212 km h Arrestato il conducente
Un incidente grave ha portato alla tragica perdita di Matilde Baldi, 20 anni, investita da una Porsche a oltre 210 km/h. Il conducente, Franco Vacchina, commerciante di pneumatici di 60 anni, è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari. L’accaduto solleva questioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità degli automobilisti. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e le eventuali altre responsabilità.
Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici di 60 anni al volante della Porsche lanciata a 212 kmh che uccise la 20enne Matilde Baldi, si trova ora agli arresti domiciliari. L'accusa, secondo la quale l'indagato avrebbe anche cercato di inquinare le prove, ritiene che l'imprenditore stesse guidando a folle velocità perché impegnato in una gara con un'altra Porsche non direttamente coinvolta nel terribile sinistro a causa del quale è morta la studentessa originaria di Monterosso d'Asti. Per questo motivo, infatti, risulta indagato anche il conducente del secondo bolide, ovvero il 47enne Davide Bertello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Matilde uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato il conducente: “Ha tentato di inquinare le prove”
Leggi anche: Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato l?uomo alla guida: «Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove»
Matilde uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato il conducente: “Ha tentato di inquinare le prove” - Matilde Baldi, 20 anni, è stata travolta e uccisa da una Porsche mentre si trovava sulla Asti- fanpage.it
Incidente mortale sull’Asti-Cuneo per Matilde Baldi: arrestato il guidatore della Porsche, le gravi accuse - Cuneo, Matilde Baldi ha perso la vita in un incidente: il conducente della Porsche è stato posto agli arresti domiciliari ed è indagato. notizie.it
Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato Franco Vacchina: la gara clandestina e il tentativo di inquinare le prove - È stato arrestato Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, che l'11 dicembre scorso era alla guida della Porsche che ha ... msn.com
Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato Franco Vacchina: la gara clandestina e il tentativo di inquinare le prove - facebook.com facebook
Colpita a distanza ravvicinata (da almeno 2 proiettili) la donna uccisa a Minneapolis dall’ICE, impegnata in uno show of force nella città del Minnesota NON come sostiene la versione ufficiale mentre caricava con l’auto gli agenti Ultimo bang é l’auto che si sch x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.