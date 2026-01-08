Matilde uccisa da una Porsche a 212 km h arrestato il conducente | Ha tentato di inquinare le prove

Il 20enne Matilde Baldi è stata investita e uccisa il 11 dicembre sulla strada Asti-Cuneo da un'auto Porsche. Il conducente, arrestato, avrebbe cercato di alterare le prove dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce questioni di sicurezza e responsabilità stradale. Indagini in corso cercano di chiarire le dinamiche e le responsabilità di quanto accaduto.

Arrestato l’uomo che ha ucciso Matilde viaggiando a 212km/ in Porsche: ha inquinato le prove - Franco Vacchina arrestato per tentato inquinamento prove dopo l’incidente sull’A33 che ha causato la morte di Matilde Baldi. quotidianopiemontese.it

Matilde uccisa da una corsa clandestina (20 anni) Viaggiava a oltre 212 km/h la Porsche GT3 RS 911 guidata da F.V. che, sull’autostrada Asti–Cuneo, ha travolto la Fiat 500 su cui viaggiavano Elvia Pia e sua figlia Matilde Baldi. Matilde è morta cinque gi - facebook.com facebook

Si sfidavano sull’autostrada Asti-Cuneo. Una delle due auto ha investito una Fiat 500. Matilde Baldi, 20 anni, ha perso la vita dopo 5 giorni di coma. La famiglia ha donato gli organi. La procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale x.com

