Matilde uccisa da una Porsche a 212 km h arrestato il conducente | Ha tentato di inquinare le prove
Il 20enne Matilde Baldi è stata investita e uccisa il 11 dicembre sulla strada Asti-Cuneo da un'auto Porsche. Il conducente, arrestato, avrebbe cercato di alterare le prove dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce questioni di sicurezza e responsabilità stradale. Indagini in corso cercano di chiarire le dinamiche e le responsabilità di quanto accaduto.
Matilde Baldi, 20 anni, è stata travolta e uccisa da una Porsche mentre si trovava sulla Asti-Cuneo l'11 dicembre scorso. Ora Franco Vacchina, il 60enne alla guida della vettura di lusso che avrebbe ingaggiato una gara con un'altra auto a 212 chilometri orari, è stato arrestato. Avrebbe tentato di inquinare le prove. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Si sfidavano sull’autostrada Asti-Cuneo. Una delle due auto ha investito una Fiat 500. Matilde Baldi, 20 anni, ha perso la vita dopo 5 giorni di coma. La famiglia ha donato gli organi. La procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale x.com
