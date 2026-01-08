Uccisa a Minneapolis chiuse le scuole

A Minneapolis, le scuole pubbliche resteranno chiuse fino alla fine della settimana a causa di motivi di sicurezza, in seguito alla sparatoria di ieri che ha coinvolto agenti dell’ICE e ha provocato una donna deceduta. La decisione mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico in un momento di tensione e incertezza.

7.47 Le scuole pubbliche di Minneapolis rimarranno chiuse per il resto della settimana scolastica "per motivi di sicurezza", dopo la sparatoria avvenuta ieri in cui sono stati coinvolti agenti dell'ICE e una donna è rimasta uccisa. "Per eccesso di precauzione" e "motivi di sicurezza legati agli incidenti in città" le scuole restano chiuse e riaprono lunedì 12, si legge in una nota delle autorità. Con le lezioni, sospesi anche programmi e attività educative e sportive per la comunità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Usa: donna uccisa a Minneapolis da agente Ice, proteste in diverse città Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Radio1 Rai. . #StatiUniti si chiamava Renee Nicole Good e aveva 37 anni, la donna uccisa da un agente durante un blitz anti-migranti a #Minneapolis. Bianca, poetessa, madre di tre figli, era cresciuta nel Colorado. Le immagini che circolano in rete smentis - facebook.com facebook "Non credete alle bugie, oggi lei è stata uccisa a sangue freddo" Minneapolis, cittadini radunati in strada, veglia spntanea in onore di Renee Nicole Good. x.com

