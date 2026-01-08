Tutti i nuovi autovelox di Roma

Ecco un riepilogo dei nuovi autovelox installati a Roma, lungo il Grande Raccordo Anulare e nelle principali arterie stradali. Le nuove postazioni sono state posizionate in diverse gallerie, rampe e tratti di tangenziale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e monitorare più efficacemente la velocità dei veicoli. Questo aggiornamento è importante per chi percorre quotidianamente le strade della città e per rispettare le norme di sicurezza.

AGI - Ecco l'elenco dei nuovi autovelox che verranno installati a Roma Grande Raccordo Anulare. Nuova galleria tra Cassia e Boccea, entrambe le direzioni Nuova galleria tra Cassia ed Aurelia – direzione Aurelia Tangenziale Est, pali su rampe lato Palmiro Togliatti – entrambi i lati entrata ed uscita dalla tangenziale Tra Aurelia e Pontina – direzione Roma Pontina direzione Casilina Entrata da Settebagni direzione Aurelia – Appena finita la rampa Statale Aurelia. SS1 Aurelia 33,2 Km. – direzione Cerveteri SS1 Aurelia – Aranova e uscita per Fregene, attenzione è montato sotto un ponte, direzione Roma SS1 Aurelia – tra Torreimpietra e uscita per Fregene – è installato sotto un ponte, da Civitavecchia in direzione Roma Cristoforo Colombo Fiera di Roma – direzione Ostia Direzione centro Corsia centrale – sui pali Corsia centrale prossimità semaforo – direzione centro Corsia centrale prossimità semaforo altezza Circonvallazione Ostiense (Habitat) – direzione centro All’ingresso di Ostia – direzione mare Roma centro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tutti i nuovi autovelox di Roma Leggi anche: Roma, nuovi autovelox fissi pronti all’uso: quando e dove Leggi anche: Autovelox a Roma: nuovi dispositivi in arrivo, le strade interessate Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Anche a Roma arriva la Zona 30: limite di 30 km/h in tutta la ZTL, autovelox di controllo; Mappa Autovelox e tutor 2025: dove sono?; Roma, dai nuovi autovelox alla zona 30 nel centro storico: il punto dell'assessore Eugenio Patanè sui prossimi provvedimenti; Roma rallenta a 30 km/h: tra autovelox e strisce rialzate cosa cambia dal 15 gennaio. Roma rallenta, tutta la ZTL del centro storico diventa Zona 30: le strade interessate (e i nuovi autovelox) - Dal 15 gennaio 2026 tutta la ZTL del centro di Roma diventa Zona 30: meno incidenti, più sicurezza per i pedoni e aria più pulita. greenme.it

Autovelox e limiti a 30 km/h: la strategia di Roma contro incidenti e vittime della strada - Sul fronte della prevenzione, l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè ha ribadito la centralità dell'estensione delle Zone 30, a partire dal I Municipio ... msn.com

Autovelox di Roma fanno 1.500 multe al giorno: come ricorrere - Strage di multe dei quattro nuovi autovelox entrati in funzione a Roma dal 15 dicembre: 1. motorisumotori.it

A Roma c’è un boom di multe, ma perché? Parliamo dei nuovi autovelox.

Ecco tutti i nuovi indirizzi da segnarsi in agenda e le novità retail delle maison di moda nel 2026, in Italia e all'estero x.com

Salernitana travolta a Siracusa: tutti i nuovi acquisti deludono - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.