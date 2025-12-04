Roma nuovi autovelox fissi pronti all’uso | quando e dove

Roma, 4 dicembre 2025 – “Da lunedì 15 dicembre i velox fissi per il rilievo della velocità puntuale installati sulla Tangenziale Est e su via Isacco Newton saranno attivi per l’elevazione delle sanzioni dopo aver effettuato con successo il periodo di prove e di pre-esercizio”: lo annuncia l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. “Ricordiamo che sono stati installati due dispositivi sull’asse viario della Tangenziale Est, via del Foro Italico – uno in direzione San Giovanni, l’altro in direzione Stadio Olimpico – e altrettanti su viale Isacco Newton, in entrambe le direzioni di marcia”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

