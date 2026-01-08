Le voci su un possibile lifting di Bradley Cooper sono al centro di molte discussioni online. La sua reazione pubblica e le accuse di aver rifatto il volto attirano l’attenzione, sollevando questioni più ampie sul rispetto della privacy e sull’uso improprio delle chiacchiere riguardo al corpo delle celebrità. In questo contesto, è importante mantenere un approccio equilibrato e rispettoso verso le scelte individuali.

Rifatto o non rifatto? Il cattivo uso di parlare del corpo altrui riguarda tutti e, da qualche tempo, nel mirino degli haters c’è finito Bradley Cooper con molti a chiedersi se il protagonista di Maestro abbia finito per ricorrere al ritocchino. E ospite del podcast SmartLess, lo scorso 5 gennaio, è stato lui stesso a parlarne. Uno dei conduttori, Will Artentt – host assieme a Jason Bateman, Sean Hayes – ha detto che ci sono tante cose che la gente ancora non conosce a proposito di Cooper e ha aggiunto: “Visto che continuiamo a leggere che tutti pensano che Bradley si sia rifatto, quello che la gente non sa è che non l’ha fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutti dicono che ti sei rifatto… Non è vero, giusto?”, “Continuano a fermarmi, è una cosa assurda”: la risposta di Bradley Cooper alle illazioni su un presunto lifting

Leggi anche: Bradley Cooper prima e dopo: cosa si è rifatto?

Leggi anche: Irina Shayk e Bradley Cooper, che fanno di tutto per crescere la figlia Lea «in una famiglia amorevole»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Tutti dicono che ti sei rifatto… Non è vero, giusto?”, “Continuano a fermarmi, è una cosa assurda”: la risposta di Bradley Cooper alle illazioni su un presunto lifting - L'attore 51enne si sfoga nel podcast SmartLess sulle voci di presunti interventi estetici: "La gente mi ferma, è assurdo" ... ilfattoquotidiano.it