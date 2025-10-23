Bradley Cooper prima e dopo | cosa si è rifatto?

Forse non eravamo ancora pronti per vedere Bradley Cooper rifatto. Fatto sta che, dopo le sue ultime apparizioni pubbliche, l’attore, 50 anni appena compiuti, ha acceso il dibattito sui social e nelle redazioni di spettacolo e gossip di mezzo mondo con il suo inaspettato glow up. I guru della medicina estetica sono divisi: c’è chi parla, riferendosi a Bradley Cooper, di lifting viso collo e chi, invece, di botox e blefaroplastica. Ma una cosa è certa: secondo gli esperti intervistati dai magazine internazionali, non si tratterebbe né di make up né delle luci. Bradley Cooper: lifting o no?. Insomma, qualcosa nell’attore è cambiato. 🔗 Leggi su Amica.it

