Rapporto Svimez Carfora Confimi | Il Sud cresce nonostante criticità strutturali e fuga dei giovani

Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato una crescita del PIL dell'8,5%, superiore al +5,8% del Centro-Nord, e un aumento dell'occupazione dell'8%, con quasi mezzo milione di nuovi posti di lavoro. È quanto emerge dall' ultimo Rapporto Svimez 2025, che spiega come la crescita sia stata trainata principalmente da fattori contingenti: minore esposizione ai shock globali rispetto al Nord, boom edilizio favorito da incentivi e PNRR, e la ripresa del turismo dopo la pandemia. Tuttavia, SVIMEZ sottolinea che la crescita numerica dell'occupazione non corrisponde a un miglioramento automatico delle condizioni di vita.