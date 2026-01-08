Trump vuole la Groenlandia ma un trattato del 1951 gli dà già il controllo dell’isola

La richiesta di Donald Trump di acquistare la Groenlandia ha attirato molta attenzione, ma un trattato del 1951 conferisce già agli Stati Uniti il controllo dell’isola. Questa situazione evidenzia come questioni storiche e accordi internazionali possano influenzare le attuali tensioni tra Washington e le capitali europee, sottolineando l’importanza di conoscere i dettagli diplomatici che plasmano le relazioni globali.

La questione della Groenlandia sta creando una frattura senza precedenti tra Washington e le capitali europee. Donald Trump, da quando è tornato alla Casa Bianca, ha intensificato le pressioni per ottenere il controllo dell’enorme isola artica che appartiene alla Danimarca. Dopo mesi di richieste ignorate, il Segretario di Stato Marco Rubio ha finalmente fissato un incontro per la prossima settimana con i rappresentanti groenlandesi e danesi. La ministra degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt, aveva denunciato pubblicamente come per tutto il 2025 avesse cercato invano di dialogare con Rubio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

