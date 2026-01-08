Il trattato del 1951 e la voglia d’indipendenza

Da cms.ilmanifesto.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trattato del 1951 ha segnato un passo importante nella cooperazione europea, rafforzando il legame tra i paesi membri. Nel contesto attuale, il governo danese valuta attentamente le implicazioni delle recenti minacce degli Stati Uniti riguardo all’annessione della Groenlandia, cercando di comprendere come si tradurranno in azioni concrete e quali conseguenze avranno per la sovranità danese.

Incassata la solidarietà dei paesi europei il governo danese sta provando a capire come si tradurranno concretamente le minacce statunitensi sull’annessione della Groenlandia. Il New York Times, ieri, ha tirato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

