Trump sull’attacco in Venezuela | Spettacolare governeremo noi il Paese Machado? Non ha consenso E si tiene il petrolio – Il video

Donald Trump ha commentato l'operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela, definendola “spettacolare” e sottolineando la volontà di governare il paese. In un breve intervento davanti ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha inoltre criticato Machado, ritenendolo senza consenso, e ha confermato l'importanza strategica del petrolio venezuelano. Le dichiarazioni seguono l’intervista esclusiva rilasciata a Fox News e i primi commenti pubblicati su Truth.

Dopo i primi commenti pubblicati su Truth e l’intervista esclusiva rilasciata al network conservatore Fox News, Donald Trump si presenta davanti ai giornalisti alla Casa Bianca per fare il punto sull’ operazione militare avviata dagli Stati Uniti in Venezuela e la cattura del presidente Nicolas Maduro. «Il potere militare americano è stato utilizzato per lanciare un attacco spettacolare, qualcosa che non si vedeva dalla fine della Seconda guerra mondiale. È una delle operazioni militari più spettacolari degli Stati Uniti. Nessun americano è stato ucciso», ha detto Trump, che ha paragonato l’azione in Venezuela all’uccisione di Qassem Solemani e ai raid contro i siti nucleari in Iran. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump sull’attacco in Venezuela: «Spettacolare, governeremo noi il Paese fino a nuove elezioni» – Il video Leggi anche: Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino alla transizione, pronti a nuovo attacco se necessario” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela, Trump sull’attacco Usa: «Assalto spettacolare, come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale» - Lago del presidente americano: «Gestiremo il Paese in attesa di una transizione sicura», nessuna vittima statunitense e la minaccia di un nuovo blitz «ancora più forte» se ne ... cosenzachannel.it

