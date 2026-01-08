Treni garantiti per lo sciopero del 9-10 gennaio 2026 | le liste di Trenitalia e Italo e le fasce orarie protette

In occasione dello sciopero dei giorni 9 e 10 gennaio 2026, Trenitalia e Italo hanno predisposto treni garantiti e elenchi di corse. Sono inoltre previste fasce orarie protette per garantire alcune corse ai viaggiatori. È consigliabile consultare i dettagli ufficiali e pianificare i propri spostamenti in anticipo, tenendo presente le eventuali variazioni nel servizio ferroviario.

Roma, 8 gennaio 2026 – Tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, il settore dei trasporti sarà al centro di una delle prime grandi mobilitazioni del 2026, con scioperi che interesseranno personale ferroviario e aeroportuale. Le conseguenze potranno farsi sentire sulla vita quotidiana di pendolari, famiglie e viaggiatori, con possibili cancellazioni, ritardi e interruzioni dei servizi. Organizzarsi in anticipo diventa dunque essenziale: conoscere le fasce di garanzia all'interno delle quali i collegamenti regionali sono assicurati può fare la differenza tra un viaggio tranquillo e una giornata di disagi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treni garantiti per lo sciopero del 9-10 gennaio 2026: le liste di Trenitalia e Italo e le fasce orarie protette

Sciopero treni di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9 e sabato 10 gennaio: quali sono quelli garantiti - L'elenco dei treni garantiti e le modalità di rimborso in vista dello sciopero dei treni Trenitalia, Trenord e Italo del 9 e 10 gennaio ... virgilio.it

Treni, sciopero il 9 e 10 gennaio. Quali sono i collegamenti garantiti - sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 ... repubblica.it

Proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati per domani 7 gennaio dalle 9 alle 17. Trenitalia fa sapere che non sono previsti treni regionali garantiti - facebook.com facebook

