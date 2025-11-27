I treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 Pdf Orari di Trenitalia Trenord e Italo

Roma, 26 novembre 2025 - L'ultimo fine settimana di novembre inizierà con un blocco pressoché totale dei trasporti. Lo sciopero generale di 24 ore indetto da Cub, Usb, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas e Sial Cobas – proclamato come forma di dissenso verso l'attuale situazione economica e la manovra ritenuta insufficiente – scatterà già dalle 21 di giovedì 27 novembre e si concluderà alla stessa ora del giorno successivo. Una mobilitazione che coinvolgerà tutte le categorie, pubbliche e private, e che avrà un impatto diretto sui treni regionali, suburbani, aeroportuali e sulla lunga percorrenza, con possibili cancellazioni e riduzioni del servizio.

