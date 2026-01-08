Treni come gli aerei | sulle Frecce arriva l’algoritmo per il prezzo dinamico prima compri e meno spendi Ecco cosa cambia
A partire da quest’anno, i biglietti delle Frecce adotteranno un sistema di prezzo dinamico, simile a quello degli aerei. Questo significa che il costo varierà in base a diversi fattori, premiando chi acquista in anticipo. La novità mira a rendere più flessibile e competitiva l’offerta ferroviaria, offrendo ai viaggiatori la possibilità di risparmiare scegliendo il momento giusto per acquistare il biglietto.
Chi viaggia spesso in treno lo noterà subito: da quest’anno il prezzo del biglietto delle Frecce non è più fisso, ma cambia nel tempo. Non in base a sconti occasionali o promozioni limitate, bensì seguendo la logica della domanda e dell’offerta, esattamente come avviene da anni per i voli aerei. Dopo un mese di test, dal 1° gennaio è entrato a pieno regime il sistema di prezzi dinamici di Trenitalia, una novità che segna una svolta nel modo di acquistare i biglietti dell’alta velocità. La regola è semplice: prima si compra, meno si spende. P iù ci si avvicina alla data di partenza e più aumenta la richiesta su una determinata tratta e in una certa fascia oraria, più il prezzo sale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
