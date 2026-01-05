Treni come gli aerei | arriva il pricing dinamico anche per l’Alta Velocità Ecco cosa cambia

Da oggi, anche i treni ad alta velocità adottano il sistema di pricing dinamico, simile a quello degli aerei. Questo metodo premia chi prenota in anticipo, offrendo tariffe più vantaggiose, mentre i prezzi aumentano con il tempo di attesa. Una novità che mira a rendere più flessibile e competitiva l’esperienza di viaggio, incentivando la pianificazione e garantendo maggior trasparenza sui costi.

Prima si compra e più si risparmia; più si aspetta, più cresce il rischio di pagare di più. I treni diventano come gli aerei. Con il nuovo anno anche l’Alta velocità ferroviaria italiana entra ufficialmente nell’era del pricing dinamico: il costo del biglietto non è più rigido, ma varia in base alla domanda, proprio come accade da anni per i voli. Dietro a tutto a comandare è un algoritmo simile a quello usato dalle compagnie aeree e spesso al centro delle polemiche negli ultimi anni su rincari eccessivi Come funziona il pricing dinamico dei biglietti delle Frecce. Il nuovo sistema dinamico dei prezzi, in vigore dal 1 gennaio dopo un periodo di sperimentazione, riguarda esclusivamente i treni dell’Alta velocità, cioè Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Treni come gli aerei: arriva il pricing dinamico anche per l’Alta Velocità. Ecco cosa cambia Leggi anche: “Tutto bloccato”. Caos treni ad alta velocità, fermi a decine: cosa è successo Leggi anche: Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Biglietti treni, novità sui prezzi delle Frecce dal 2026, cosa cambia. Biglietti dei treni come quelli degli aerei: dal 2026 prima si comprano e meno si pagano - Biglietti dei treni come quelli degli aerei: prima si comprano e meno si pagano, scopri ulteriori dettagli sull'iniziativa di trenitalia ... trasporti-italia.com

