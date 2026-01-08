Trapani basket la farsa è al capolinea | attesa la decisione finale sul club di Antonini La situazione
Il Tribunale Federale è vicino a decidere sul futuro di Trapani Basket, dopo aver respinto l’ultimo ricorso del club di Antonini. La situazione si avvia alla conclusione, segnando la fine di un caso al centro dell’attenzione nel mondo della pallacanestro italiana. La decisione definitiva sarà determinante per il destino della squadra e per il campionato in corso.
Ora non c’è davvero più tempo. La farsa Trapani Shark è ormai giunta al capolinea. Rifiutato l’ennesimo ricorso del club del presidente Antonini perché giudicato “ inammissibile ”, il Tribunale Federale è pronto a prendere una decisione definitiva sul caso di pallacanestro più discusso degli ultimi mesi. Venerdì 9 gennaio o al massimo lunedì 12, sarà il giorno della verità. Radiazione dal mondo del basket o ulteriore (e pesantissima) penalizzazione? Mettiamo un po’ di ordine. I fatti: tutto il mondo parla della “farsa” Shark. Nelle ultime 72 ore, o poco meno, la pallacanestro italiana è stata al centro di polemiche che hanno messo in cattiva luce l’intero movimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
