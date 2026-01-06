La farsa di Trapani in Champions Antonini | Evitata una multa noi soli e abbandonati Grazie FIP
La partita di Trapani contro l’Hapoel Holon in Champions League si è disputata con soli cinque giocatori a disposizione, sollevando questioni sulla gestione del team. Antonini ha commentato l’evento, sottolineando di aver evitato una multa e evidenziando il senso di isolamento della squadra. La vicenda mette in luce le difficoltà incontrate da Trapani in questa competizione, evidenziando le criticità di un’organizzazione che si è trovata a dover affrontare una situazione complessa e inaspettata.
Trapani è scesa in campo a Samokov (Bulgaria) per affrontare l’Hapoel Holon nella gara-1 dei play-in della Champions League, presentandosi all’appuntamento con soltanto cinque giocatori a disposizione. La partita è durata appena sette minuti, con il punteggio di 38-5 in favore degli israeliani: al momento della quarta espulsione per cinque falli, l’incontro è stato interrotto come da regolamento e il successo è andato ai padroni di casa (si giocava in campo neutro per ovvi motivi). Si è trattato a tutti gli effetti di una vera e propria farsa, che potrebbe anche essere stata uno degli ultimi incontri della storia della squadra siciliana, che già non si era presentata in campo lo scorso fine settimana per fronteggiare la Virtus Bologna in Serie A e il cui futuro è decisamente nebuloso tra un mercato bloccato e una rosa sempre più ai minimi termini. 🔗 Leggi su Oasport.it
