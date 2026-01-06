La partita di Trapani contro l’Hapoel Holon in Champions League si è disputata con soli cinque giocatori a disposizione, sollevando questioni sulla gestione del team. Antonini ha commentato l’evento, sottolineando di aver evitato una multa e evidenziando il senso di isolamento della squadra. La vicenda mette in luce le difficoltà incontrate da Trapani in questa competizione, evidenziando le criticità di un’organizzazione che si è trovata a dover affrontare una situazione complessa e inaspettata.

Trapani è scesa in campo a Samokov (Bulgaria) per affrontare l’Hapoel Holon nella gara-1 dei play-in della Champions League, presentandosi all’appuntamento con soltanto cinque giocatori a disposizione. La partita è durata appena sette minuti, con il punteggio di 38-5 in favore degli israeliani: al momento della quarta espulsione per cinque falli, l’incontro è stato interrotto come da regolamento e il successo è andato ai padroni di casa (si giocava in campo neutro per ovvi motivi). Si è trattato a tutti gli effetti di una vera e propria farsa, che potrebbe anche essere stata uno degli ultimi incontri della storia della squadra siciliana, che già non si era presentata in campo lo scorso fine settimana per fronteggiare la Virtus Bologna in Serie A e il cui futuro è decisamente nebuloso tra un mercato bloccato e una rosa sempre più ai minimi termini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La farsa di Trapani in Champions. Antonini: “Evitata una multa, noi soli e abbandonati. Grazie FIP”

Leggi anche: Caos Trapani Shark, multa e sconfitta a tavolino dopo la rinuncia contro la Virtus Bologna. Antonini: “In coppa giocheremo”

Leggi anche: Basket: Trapani-FIP-LBA, cronaca di una settimana caotica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Basket, Trapani giocherà in Champions con 5 o 6 giocatori: cosa succede in caso di quinto fallo; Trapani gioca in BCL e la GIBA tuona: Evitate questa farsa; Trapani, eclissi totale: il grande flop di Antonini travolge basket e calcio; Trapani Shark, oggi la partita farsa in Champions League.

Trapani Shark, Antonini spiega il perché della farsa - Il presidente della compagine granata ha commentato la surreale partita di Champions League contro l'Hapoel Holon ... sportal.it