Traguardi importanti Il Montefiore Conca festeggia 40 anni di passione e sacrifici

Montefiore Conca celebra i suoi primi 40 anni di attività sportiva, un percorso caratterizzato da impegno e dedizione. Questa ricorrenza testimonia la crescita e la costanza della società nel promuovere lo sport e il senso di comunità. Un risultato importante che riflette la passione e il sacrificio di chi ha contribuito nel corso degli anni a consolidare questa realtà locale.

Quarant'anni di sport, passione e sacrifici. La società sportiva di Montefiore Conca festeggia quest'anno un traguardo storico. "Simbolo di un percorso costruito nel tempo grazie all'impegno di dirigenti, tecnici ed atleti – dicono dal club – che hanno creduto nel valore dello sport come elemento di aggregazione e crescita per l'intera comunità. In un piccolo paese dell'entroterra riminese, la società rappresenta oggi l'unica realtà sportiva sul territorio, un riferimento fondamentale non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale". Portare avanti l'attività sportiva del calcio, ma non solo, non è semplice.

