Il Natale nella Valconca si arricchisce di uno degli appuntamenti più attesi e sentiti: la XXXII edizione del presepe vivente di Montefiore, che torna a trasformare il borgo medievale in un affascinante viaggio nel tempo. Un evento che da oltre trent’anni unisce tradizione, spiritualità e il calore di una comunità che, con dedizione, custodisce e rinnova ogni anno questo rito collettivo. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta venerdì scorso. Il Presepe tornerà con nuove repliche anche oggi e il 1° gennaio, dalle 17 alle 20. Sono quasi duecento i figuranti che ogni anno scelgono di partecipare con passione, portando in vita storie, gesti e atmosfere che affondano le radici nella tradizione locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Montefiore Conca un viaggio nel tempo col presepe vivente

Leggi anche: A Montefiore Conca torna la magia del Presepe Vivente, un viaggio incantato nel tempo

Leggi anche: Il Presepe Vivente di Santa Lucia: un viaggio nel tempo tra fede, tradizione e comunità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A Montefiore Conca torna la magia del Presepe Vivente, un viaggio incantato nel tempo; A Montefiore Conca un viaggio nel tempo col presepe vivente; A Montefiore Conca torna la magia del Presepe Vivente, un viaggio incantato nel tempo; Montefiore Conca, la Natività: il borgo medievale torna indietro nel tempo col presepe vivente.

A Montefiore Conca si viaggia nel tempo con il Presepe Vivente - Iniziata la XXXII edizione del Presepe Vivente di Montefiore Conca, un evento che trasforma il borgo medievale in un affascinante viaggio nel tempo ... msn.com

Che tempo faceva a Montefiore Conca il 1 Ottobre 1988 - Archivio Meteo Montefiore Conca - Cesena (FC) Modena (MO) Parma (PR) Piacenza (PC) Ravenna (RA) Reggio Emilia (RE) Rimini (RN) ... ilmeteo.it

Montefiore Conca, la Natività: il borgo medievale torna indietro nel tempo col presepe vivente - facebook.com facebook