Tragedia sfiorata al Vomero cadono calcinacci e detriti su auto in sosta e tavoli di una pizzeria

Da napolitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Vomero, si è verificato un episodio di minor entità quando calcinacci e detriti sono caduti su veicoli in sosta e tavoli di una pizzeria. La zona, spesso soggetta a dissesti e danni durante i maltempo, continua a mostrare vulnerabilità legate alle condizioni ambientali e strutturali. La situazione evidenzia l’importanza di interventi preventivi per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Ancora una tragedia sfiorata al Vomero dove, quando arriva il maltempo, i residenti sono ormai abituati a veder piovere alberi o aprirsi buche e verificarsi dissesti.Stavolta, a venire giù dopo l'abbondante acqua piovuta nella giornata del 7 gennaio, detriti e calcinacci da un elegante condominio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

