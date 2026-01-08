Tragedia sfiorata al Vomero cadono calcinacci e detriti su auto in sosta e tavoli di una pizzeria

Nel quartiere Vomero, si è verificato un episodio di minor entità quando calcinacci e detriti sono caduti su veicoli in sosta e tavoli di una pizzeria. La zona, spesso soggetta a dissesti e danni durante i maltempo, continua a mostrare vulnerabilità legate alle condizioni ambientali e strutturali. La situazione evidenzia l’importanza di interventi preventivi per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Ancora una tragedia sfiorata al Vomero dove, quando arriva il maltempo, i residenti sono ormai abituati a veder piovere alberi o aprirsi buche e verificarsi dissesti.Stavolta, a venire giù dopo l'abbondante acqua piovuta nella giornata del 7 gennaio, detriti e calcinacci da un elegante condominio.

Napoli, tragedia sfiorata al Vomero: cadono pezzi di intonaco, ferita alla testa una donna - Tragedia sfiorata al Vomero, in pieno giorno, al civico 52 di via Kerbaker, in una delle strade più trafficate dai pedoni, a due passi dalle vie dello shopping della zona collinare. ilmattino.it

