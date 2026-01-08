Napoli crollo di un cornicione al Vomero | sfiorata la tragedia fuori da una pizzeria

A Napoli, nel quartiere Vomero, si è verificato un crollo di un cornicione da un edificio di via Vincenzo d’Annibale, poco dopo la mezzanotte. L’incidente, avvenuto nei pressi di Piazza, ha messo in allerta i residenti e le autorità locali, evitando conseguenze più gravi. La situazione è attualmente sotto controllo e si stanno valutando le cause dell’accaduto.

Attimi di paura a Napoli, nel quartiere Vomero dove, poco dopo la mezzanotte, è crollato un cornicione da un palazzo di via Vincenzo d?Annibale, nei pressi di Piazza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, crollo di un cornicione al Vomero: sfiorata la tragedia fuori da una pizzeria Leggi anche: Tragedia sfiorata al Vomero, crolla un cornicione davanti a nota pizzeria: auto danneggiate Leggi anche: Napoli, Quartieri Spagnoli, nuovo crollo, si stacca il cornicione: «Sfiorata una tragedia» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, crollo di un cornicione al Vomero: sfiorata la tragedia fuori da una pizzeria; Crollo di calcinacci a Napoli centro, paura a pochi passi da via Toledo; Napoli, Quartieri Spagnoli, nuovo crollo, si stacca il cornicione: «Sfiorata una tragedia»; Crolla un cornicione con fioriere in centro a Napoli, nessun ferito. Napoli, crollo di un cornicione al Vomero: due auto distrutte fuori dalla pizzeria Condurro - Attimi di paura a Napoli, nel quartiere Vomero dove, poco dopo la mezzanotte, è crollato un cornicione da un palazzo di via Vincenzo d’Annibale, nei pressi di ... msn.com

Napoli, Quartieri Spagnoli, nuovo crollo, si stacca il cornicione: «Sfiorata una tragedia» - A poche ore di distanza dal ferimento della turista romana per il crollo dei calcinacci a Santo Stefano da un palazzo ad angolo ... ilmattino.it

Paura in centro a Napoli, crolla cornicione con fioriere - Paura nel centro di Napoli per il crollo di un cornicione in piazzetta Sant’Anna di Palazzo: fortunatamente non si registrano ... internapoli.it

#Napoli- Arriva il gelo artico di San Silvestro, crollo termico anche a Napoli. #Meteo #Gelo #Freddo #Neve #Artico #SanSilvestro #Crollo #NanoTV - facebook.com facebook

Napoli, demolita la palazzina pericolante di Bagnoli, dopo il crollo di un’ala lo scorso sabato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.