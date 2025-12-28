Campobasso madre e figlia muoiono dopo un malore accusato durante le feste L’ipotesi dell’intossicazione alimentare disposte le autopsie
A Campobasso, madre e figlia sono decedute dopo aver accusato un malore durante le festività. La procura ha disposto l’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, sospettando un’intossicazione alimentare. Le indagini mirano a chiarire le cause di quanto accaduto e a garantire eventuali responsabilità.
La procura di Campobasso ha disposto l’autopsia sul corpo di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, figlia e mamma morte nelle ultime ore all’ospedale Cardarelli di Campobasso si sospetta per una i ntossicazione alimentare. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile del capoluogo molisano, guidata da Marco Graziano. Gli agenti in queste ore stanno svolgendo una serie di accertamenti in ospedale e ascoltando persone informate dei fatti. Stamane i media locali riportavano del decesso della ragazzina ora però il quadro si complica. Sara è morta la scorsa notte. Ieri era stata trasferita in rianimazione, a causa di un improvviso e grave peggioramento delle sue condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Campobasso, 15enne muore dopo un malore accusato durante le feste. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare
Leggi anche: Ragazza muore a 15 anni dopo un malore: l'ipotesi dell'intossicazione alimentare durante le feste
Campobasso, intossicate dal pesce al cenone di Natale: muoiono madre e figlia di 15 anni. In ospedale le avevano rimandate a casa - La sera della vigilia di Natale avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. msn.com
Campobasso: muore a 16 anni, sospetta intossicazione alimentare - L'intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di sedici anni non ce l'ha fatta ed ... msn.com
Madre e figlia morte a poche ore di distanza: sospetta intossicazione alimentare - I tre avevano mangiato dei frutti di mare la vigilia di Natale. msn.com
CAMPOBASSO. 15enne muore al Cardarelli, si sospetta epatite fulminante dovuta ad una intossicazione alimentare. Grave anche la madre ricoverata in Rianimazione Il dramma si è consumato ieri sera nel reparto di Terapia intensiva dove il personale sanita - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.