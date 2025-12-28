Campobasso madre e figlia muoiono dopo un malore accusato durante le feste L’ipotesi dell’intossicazione alimentare disposte le autopsie

A Campobasso, madre e figlia sono decedute dopo aver accusato un malore durante le festività. La procura ha disposto l’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, sospettando un’intossicazione alimentare. Le indagini mirano a chiarire le cause di quanto accaduto e a garantire eventuali responsabilità.

La procura di Campobasso ha disposto l’autopsia sul corpo di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, figlia e mamma morte nelle ultime ore all’ospedale Cardarelli di Campobasso si sospetta per una i ntossicazione alimentare. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile del capoluogo molisano, guidata da Marco Graziano. Gli agenti in queste ore stanno svolgendo una serie di accertamenti in ospedale e ascoltando persone informate dei fatti. Stamane i media locali riportavano del decesso della ragazzina ora però il quadro si complica. Sara è morta la scorsa notte. Ieri era stata trasferita in rianimazione, a causa di un improvviso e grave peggioramento delle sue condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Open.online

Campobasso, intossicate dal pesce al cenone di Natale: muoiono madre e figlia di 15 anni. In ospedale le avevano rimandate a casa - La sera della vigilia di Natale avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. msn.com