È urgente il bonifico è fatto | così ruba tre Rolex e sparisce nel nulla

Ha scelto tre Rolex di lusso, ha mostrato la ricevuta di un bonifico urgente e poi è uscito come se nulla fosse, con i due orologi sotto braccio. Peccato che quel bonifico non sia mai partito.?È successo in via D’Azeglio, nel cuore di Bologna, nella boutique “Davide Pedretti – Luxury Watches”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

