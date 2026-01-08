Traffico Roma del 08-01-2026 ore 20 | 30

Ecco un’introduzione chiara e sobria sulla situazione del traffico a Roma il 8 gennaio 2026 alle ore 20:30: Attualmente, il traffico a Roma presenta alcune criticità, principalmente sulla tangenziale via del Foro Italico, Corso di Francia e viale della Moschea, a causa di un incidente. Resta chiusa via del Corso fino alle 6 di domani per lavori sulle luminarie natalizie. Inoltre, sulla A1 tra Colleferro e Anagni si registrano code a causa di un

Luceverde Roma Buonasera per il momento abbiamo chiude per un incidente sulla tangenziale lungo via del Foro Italico 3 Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria sul resto della città non si rilevano difficoltà mentre fuori Roma e sulla A1 Roma Napoli dopo l'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante ci sono ancora code tra Colleferro e Anagni direzione Napoli si tratta del ribaltamento di un mezzo pesante in centro dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiusa via del Corso per la disinstallazione delle luminarie natalizie per lavori sulla rete ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore nelle prossime giornate a partire da domani fino al 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata potenziata di conseguenza la linea di bus e 105 parco di Centocelle termini che seguirà lo stesso percorso della ferrovia dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

